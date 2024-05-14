رغم الاحتجاجات.. برلمان جورجيا يقر قانون "التأثير الأجنبي"

تبنّى برلمان جورجيا مشروع قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل، الثلاثاء، رغم تظاهرات حاشدة ضدّ نصّ يقول معارضوه إنه يتماهى مع قانون روسي، ويُبعد تبليسي عن مسارها الأوروبي ويقرّبها من موسكو.

وصوّت النواب خلال القراءة الثالثة والأخيرة، بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 صوتا معارضا، على مشروع القانون، بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي.

وفي إشارة على التوتر جراء هذه المسألة، شهدت المناقشات اشتباك نواب من الغالبية وآخرين من المعارضة بالأيدي لفترة وجيزة. وكانت قد وقعت اشتباكات مماثلة في الأسابيع الأخيرة.

وواصل مئات المتظاهرين، وغالبيتهم من الشباب، احتشادهم أمام البرلمان بعد الظهر، مع انتشار عدد كبير من عناصر الشرطة، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقالت المتظاهرة سالومي (20 عاماً) بعد عملية التصويت: "سنتظاهر حتى تغادر هذه الحكومة الروسية بلادنا!".

ومنذ مطلع نيسان/أبريل، نظم معارضون تجمعات ضخمة تعرض بعضها للقمع ضد المشروع، الذي يسمونه "القانون الروسي"؛ لأنه يتماهى مع قانون يستخدمه الكرملين لقمع المعارضة.

ويعدّ الوضع حساساً في جورجيا، التي تتأرجح بين النفوذ الروسي والأوروبي، وقد تعرّضت لغزو روسي في العام 2008.

ويمكن أن يؤدي إقرار مشروع القانون إلى صدامات جديدة بين المتظاهرين والشرطة، التي استخدمت خلال بعض المسيرات الاحتجاجية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.