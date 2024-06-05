شهادات خطيرة تكشف تراجع "الأداء العقلي" لبايدن

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، واثنين آخرين مطلعين على مفاوضات عقدها بايدن العام الماضي، لرفع سقف الدين الحكومي، أن "سلوكه وتحكمه في التفاصيل يتغير من يوم إلى آخر".

وأشارت إلى أنه "في بعض الأيام، كان يجري محادثات فضفاضة وعفوية مع الجمهوريين، وفي أيام أخرى كان يتمتم ويبدو أنه يعتمد على الملاحظات المدونة".

وقال مكارثي للصحيفة: "كنت ألتقي به عندما كان نائباً للرئيس.. إنه ليس الشخص نفسه".

من جهته، رفض البيت الأبيض التصريحات التي أدلى بها من اجتمعوا بالرئيس بايدن، أو تم إطلاعهم على تلك الاجتماعات، مشيرا، بحسب الصحيفة، إلى أن كلامهم كان بدافع سياسي حزبي.

ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن عمر الرئيس الحالي وقدراته العقلية موضع تساؤلات في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبايدن يبلغ من العمر 81 عاما، وهو أكبر شخص سنا تولى الرئاسة في الولايات المتحدة، ويشكك الجمهوريون في قدرته على القيام بمهامه الرئاسية، رغم تأكيد البيت الأبيض عكس ذلك.