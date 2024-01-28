أمريكيون أفارقة ينقلبون على بايدن بسبب دعمه لإسرائيل

وأدى الارتفاع الأخير في حركات الاحتجاج ضد وحشية الشرطة وبنية التفوق الأبيض والعنصرية المؤسسية، إلى ربط الناشطين السود والفلسطينيين بقضية مشتركة.

وكان ديميتريوس بريسكو صوّت لصالح جو بايدن في عام 2020، لكن الطالب في جامعة ولاية باوي الحكومية، وهي جامعة تاريخية للسود في ماريلاند، متردد بشأن ما إذا كان سيدعم الرئيس في انتخابات 2024.

وقال بريسكو لصحيفة "يو إس إيه توداي"، إنه لا يعتقد أن العديد من أقرانه سيصوتون لصالح بايدن لأنه لم يطالب بوقف إطلاق النار.

وقال بريسكو، إن بايدن يضع بالفعل وصمة عار على رئاسته، وبحسب اعتقاده فإن "هذه الوصمة لن يتم غسلها بسهولة"، مضيفًا أنه "إذا دعا الديمقراطيون إلى وقف إطلاق النار، فقد ينقذ ذلك الحزب الديمقراطي من موجة عدم تصويت الشباب لهم.

وأشارت كيشا ميدلماس، الأستاذة المشاركة في العلوم السياسية بجامعة هوارد، إلى أن الشباب بدؤوا أخيرًا يرون تأثير آلة الحرب الأمريكية.. إنهم قلقون للغاية بشأن ولاء بايدن الأعمى لإسرائيل، دون أي اعتبار لحق الفلسطينيين في الوجود.