شكوى ضد روسيا تتهمها بقصف متعمد لمستشفى شمالي سوريا

تواجه روسيا اتهامات بانتهاك القانون الدولي، قدمها مواطن سوري ووكالة إغاثة، عبر قصفها عمدًا مستشفى في شمالي سوريا عام 2019.

وبحسب "رويترز"، رفعت هذه الشكوى الجديدة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وتدخلت روسيا عسكريًّا في الصراع السوري في 2015 دعمًا للقوات الحكومية، ووجهت تحقيقات بالأمم المتحدة لها اتهامات بارتكاب جرائم حرب في سوريا، لكنها لم تواجه أي محاكمة دولية.

ونفت موسكو مرارًا الاتهامات بانتهاك القانون الدولي في سوريا.

ورفعت الشكوى الجديدة أمس الأربعاء ونشرت اليوم، وتتهم القوات الجوية الروسية بقتل اثنين من المدنيين في سلسلة من الضربات الجوية على مستشفى كفرنبل الجراحي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في الخامس من مايو/ أيار 2019.

وقدم الشكوى قريب للقتيلين و(يدًا بيد للإغاثة والتنمية)، وهي وكالة إغاثة قدمت الدعم للمستشفى الواقع في منطقة خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة معارضة.

وتعتمد الشكوى على مقاطع فيديو وروايات شهود وتسجيلات صوتية تشمل مراسلات بين طيار روسي والمراقبة الأرضية بشأن إلقاء الذخائر.