بعد مناورات صينية.. تايبيه تجدد دعوة بكين للسلام

جدد رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي، الأحد، دعوته للصين بالقول: إنه ما زال منفتحًا على العمل معها لإرساء "سلام" بين الجانبين.

يأتي ذلك بعد إجراء بكين مناورات عسكرية حول الجزيرة، بعد خطاب تنصيب لاي الذي وصفته بكين بأنه "انفصالي خطر".

وأدى لاي، اليمين رئيسًا جديدًا للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي الاثنين. وبعدها بثلاثة أيام، بدأ الجيش الصيني مناورات عسكرية تخللها تطويق تايوان بسفن وطائرات عسكرية متعهدًا بـ"إراقة دماء" ما وصفها بأنها "قوى الاستقلال" في الجزيرة.

وجاءت المناورات بعد خطاب للاي خلال التنصيب نددت به الصين باعتباره "اعترافًا بالاستقلال".