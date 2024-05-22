إيران تلاحق 288 ناشطًا "تشفّوا" بتحطم مروحية رئيسي

أثار تحطم طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، على جبال أذربيجان، حالة من "التشفي" بين بعض الإيرانيين.

فقد أعلن المدعي العام في محافظة كرمان إيران، مهدي باكشي، أن لجنة "الأمن النفسي" التابعة للقضاء، حددت هوية 288 ناشطًا إلكترونيًّا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بسبب ما سمّاها كتابات "التشفي" لتحطم مروحية "رئيسي".

وأفاد المدعي العام، مهدي باكشي بأن 254 ناشطًا تم "تحذيرهم". فيما تم استدعاء ثمانية أشخاص أيضًا للتحقيق.