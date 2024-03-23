"لدواعٍ أمنية".. مسؤول إيراني يدعو لإبعاد "الطاقة الذرية"عن الملف النووي

حذر نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الجمعة، من وجود "مخاوف أمنية" على البرنامج النووي لبلاده، مضيفا "يحاول الأعداء تدمير الصناعة النووية في إيران، نحن الآن في وضع لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يكون الملف النووي تحت تصرفها"

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء "جماران نيوز" الإيرانية، "نحن لا يمكننا أن ننكر وجود مخاوف أمنية وحقيقية للبرنامج النووي وقد تعرضنا للهجوم عدة مرات"،مشيرا إلى أن المنشآت النووية تتعرض بين حين وآخر لهجمات من قبل "العدو". مؤكدا أن "الأنشطة النووية فعالة في قطاعات المجتمع المختلفة".

وكان البرنامج النووي الإيراني على مدى السنوات الماضية تعرض للهجمات التي عادة ما تشنها إسرائيل التي تعهدت بتدميره ومنع طهران من الوصول إلى إنتاج الأسلحة النووية.

ووفقاً لأحدث التقييمات التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قامت إيران بتخزين 128.3 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60%، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف كمية 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60%، وهو ما يكفي عادة لصنع قنبلة ذرية، ويبعد اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% خطوة واحدة فقط عن مستوى التسليح بنسبة 90%.