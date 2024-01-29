إيران تكشف حقيقة تعرضها لضغط من الصين بخصوص هجمات الحوثيين

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، وجود ضغوط تمارسها الصين على طهران من أجل الضغط على ميليشيا الحوثيين لوقف الهجمات على السفن التجارية في المياه الدولية.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "مناقشة ضغوط الصين على إيران لمنع الهجمات في اليمن لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا "موقف الصين بشأن اليمن واضح ونحن نتفق معه".

وأوضح عند سؤاله حول تحذير الصين لإيران: "لا يوجد شيء من هذا القبيل، كما اتخذ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية موقفا واضحا في هذا الصدد. كدولتين تؤيدان التقارب والتنمية المشتركة، أعربت إيران والصين عن التزامهما بالعدالة الإقليمية وحل النزاعات والتعامل مع التوترات، فضلا عن مواقفهما، ولديهما وجهة نظر مشتركة".