إيران تكشف حقيقة تعرضها لضغط من الصين بخصوص هجمات الحوثيين
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، وجود ضغوط تمارسها الصين على طهران من أجل الضغط على ميليشيا الحوثيين لوقف الهجمات على السفن التجارية في المياه الدولية.
وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "مناقشة ضغوط الصين على إيران لمنع الهجمات في اليمن لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا "موقف الصين بشأن اليمن واضح ونحن نتفق معه".
وأوضح عند سؤاله حول تحذير الصين لإيران: "لا يوجد شيء من هذا القبيل، كما اتخذ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية موقفا واضحا في هذا الصدد. كدولتين تؤيدان التقارب والتنمية المشتركة، أعربت إيران والصين عن التزامهما بالعدالة الإقليمية وحل النزاعات والتعامل مع التوترات، فضلا عن مواقفهما، ولديهما وجهة نظر مشتركة".
وأضاف: "فيما يتعلق بما يحدث في غزة والبحر الأحمر، فإننا نتفق مع الصين على أن الأولوية لإطفاء نار الحرب، والتطورات في البحر الأحمر، هي امتداد لحرب غزة".
وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية ذكرت، السبت الماضي، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن المفاوضات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين تطرقت لمسألة الضغط على إيران لكبح هجمات ميليشيا الحوثيين في البحر الأحمر.
وأجرى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات يومي الجمعة والسبت في بانكوك، عاصمة تايلاند.
وأفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية بأن سوليفان طلب من الصين الضغط على إيران للحد من هجمات ميليشيات الحوثيين في هذه المحادثات.