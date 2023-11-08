نائب بريطاني يستقيل من منصب سياسي احتجاجًا على موقف حزبه من غزة

ويرفض رئيس حزب العمال كير ستارمر حتى الآن النداءات المتزايدة في حزبه للمطالبة بوقف إطلاق النار، معلنًا دعمه لهدنة إنسانية فورية للتخفيف من المعاناة في غزة.

وكان حزب العمال، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة قوية لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة في الانتخابات المتوقعة عام 2024، واجه في السابق شكاوى من معاداة السامية داخل صفوفه في عهد رئيسه السابق جيريمي كوربين.

وسعى "ستارمر" إلى تخليص الحزب من صورته المعادية لليهود منذ توليه منصبه في عام 2020، وحذا حذو رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن الصراع في الشرق الأوسط، قائلًا إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس.