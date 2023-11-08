نائب بريطاني يستقيل من منصب سياسي احتجاجًا على موقف حزبه من غزة
استقال عمران حسين، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال المعارض، من منصبه كوزير لشؤون العمل والبطالة في حكومة الظل، احتجاجًا على رفض رئيس الحزب المطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وسيظل حسين عضوًا منتخبًا من حزب العمال في مجلس العموم.
ويرفض رئيس حزب العمال كير ستارمر حتى الآن النداءات المتزايدة في حزبه للمطالبة بوقف إطلاق النار، معلنًا دعمه لهدنة إنسانية فورية للتخفيف من المعاناة في غزة.
وكان حزب العمال، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة قوية لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة في الانتخابات المتوقعة عام 2024، واجه في السابق شكاوى من معاداة السامية داخل صفوفه في عهد رئيسه السابق جيريمي كوربين.
وسعى "ستارمر" إلى تخليص الحزب من صورته المعادية لليهود منذ توليه منصبه في عام 2020، وحذا حذو رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن الصراع في الشرق الأوسط، قائلًا إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس.
وفي الأسبوع الماضي، قال "ستارمر" إن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة سيتيح لحماس شن هجمات جديدة على إسرائيل مماثلة لتلك التي حدثت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأكد أن الهدنة الإنسانية الفورية هي "السبيل الوحيد الموثوق به".