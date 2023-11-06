سابقة في فرنسا.. وزير العدل يمثل أمام محكمة

يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، ابتداءً من اليوم الاثنين وعلى مدى عشرة أيام، أمام محكمة في باريس؛ لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة في فرنسا.

بدأت جلسة الاستماع أمام محكمة عدل الجمهورية الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخوّلة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، بُعيد الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

ومن بين من سيدلون بشهاداتهم أثناء المحاكمة، التي تستمر حتى 16 نوفمبر، وزيرة العدل السابقة نيكول بيلوبيه، ورئيس الوزراء السابق جان كاستيكس.

يواجه دوبون موريتي، البالغ 62 عامًا، الذي عمل محاميًا طيلة 36 عامًا قبل أن يعين وزيرًا، تهمة السعي لحماية مصالح "بشكل غير قانوني"، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة.