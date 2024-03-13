لم تتكرر منذ 70 عاماً.. بايدن وترامب ثاني منافسة على الرئاسة الأمريكية

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدد كاف من أصوات المندوبين، الثلاثاء، ليضمن ترشيح الحزب الديمقراطي له، مع اقتراب مواجهة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وستكون تلك أول مواجهة، للمرة الثانية على التوالي، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ نحو 70 عاماً.

وكان بايدن بحاجة إلى أصوات 1968 مندوبا للفوز بالترشيح، وقالت شركة إديسون للأبحاث إنه تجاوز هذا الرقم مساء الثلاثاء مع بدء ظهور نتائج الانتخابات التمهيدية في جورجيا، قبل النتائج المتوقعة من مسيسيبي وولاية واشنطن وجزر ماريانا الشمالية والديمقراطيين الذين يعيشون في الخارج.

وبحسب "رويترز"، فإنه من المتوقع أن يفوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري، إذ تجري أربع ولايات انتخابات، بما فيها جورجيا التي يواجه فيها ترامب اتهامات جنائية بسبب مساعيه لإلغاء نتائج الولاية في اقتراع 2020.

والنتيجة محددة سلفا بشكل أساسي، بعد أن أنهى آخر منافسي ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حملتها الرئاسية بعد أداء ترامب المهيمن الأسبوع الماضي، عندما فاز في 14 من أصل 15 انتخابات على مستوى الولاية.