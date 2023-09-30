مخاوف انتقال النزاع تدفع رومانيا لنشر قوات إضافية على حدودها مع أوكرانيا

نشرت رومانيا قامت قوات إضافية على طول حدودها مع أوكرانيا، لمخاوف من انتقال النزاع في أوكرانيا إلى داخل أراضي الدول الأعضاء في "الناتو"، وفق وسائل إعلام.

وذطرت وكالة "رويترز"، أن أنظمة دفاع جوي ظهرت في منطقة القرى الحدودية على نهر الدانوب. كما تم نشر مراكز مراقبة ودوريات عسكرية إضافية.

وعزت العاصمة بوخارست هذه التصرفات إلى " قلق الناتو المتزايد بشأن الوضع في المنطقة". خاصة، مخاوف من احتمال انتقال النزاع الأوكراني إلى أراضي الحلف، وفق "rt".