أوربان: رئيس وزراء سلوفاكيا بين الحياة والموت

كشف رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، عن صحة نظيره السلوفاكي روبرت فيكو، بعد يومين من محاولة اغتيال الأخير، تسببت في صدمة في أوروبا.

وتعرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو لإطلاق نار 5 مرات من مسافة قريبة، يوم الأربعاء الماضي، ما أثار إدانات دولية ومناشدات لتهدئة التوتر السياسي.