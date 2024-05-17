أوربان: رئيس وزراء سلوفاكيا بين الحياة والموت
كشف رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، عن صحة نظيره السلوفاكي روبرت فيكو، بعد يومين من محاولة اغتيال الأخير، تسببت في صدمة في أوروبا.
وتعرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو لإطلاق نار 5 مرات من مسافة قريبة، يوم الأربعاء الماضي، ما أثار إدانات دولية ومناشدات لتهدئة التوتر السياسي.
وقال أوربان لإذاعة عامة اليوم الجمعة، "ندعو لرئيس الوزراء ونعبر عن تضامننا مع سلوفاكيا، نتمنى له الشفاء العاجل والعودة لعمله، روبرت فيكو بين الحياة والموت".
وأشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أنه حتى إذا تعافى فيكو فلن يعود لممارسة عمله إلا بعد شهور، وذلك في وقت حرج قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة بداية الشهر المقبل.
ومضى أوربان قائلًا: "نخوض انتخابات لن تحدد فقط أعضاء البرلمان الأوروبي، ولكنها مع الانتخابات الأمريكية يمكنها تحديد مسار الحرب والسلام في أوروبا"، مؤكدًا "نحتاج بشدة روبرت فيكو وسلوفاكيا المناصرة للسلام في هذا الوضع".