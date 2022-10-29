معلومات مثيرة حول المعتدي على زوج نانسي بيلوسي.. ما علاقته بترامب؟

كشفت وسائل إعلام تفاصيل عن المتهم بالهجوم على منزل نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، والذي هاجم زوجها بول، بعد عدم عثوره على هدفه المنشود والمتمثل في الزعيمة البارزة بالحزب الديمقراطي.

وقال موقع صحيفة "The Tribune-Democrat" الأمريكية، في تقرير نشره اليوم السبت، إن المتهم "ديفيد ديباب"، البالغ من العمر 42 عاماً، الذي اقتحم منزل نانسي بيلوسي واعتدى على زوجها بالمطرقة، سبق له نشر تعليقات عنصرية، إضافة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، كما أنه دافع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، وردد نظريات المؤامرة التي تتزعمها جماعة "QAnon" المتطرفة اليمينية.

وأشارت الصحيفة إلى إلقاء القبض على "ديفيد ديباب" في منزل نانسي بيلوسي، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، حيث سيتم توجيه تهم محاولة القتل، والهجوم بسلاح قاتل، والسطو، وإساءة معاملة كبار السن.

ونقلت عن جيني ديباب، زوج والدة المتهم بالاعتداء على زوج نانسي بيلوسي، قوله إن المتهم عاش معه في كندا حتى بلغ 14 عامًا، وإنه كان طفلاً هادئاً، ولم يكن عنيفاً على الإطلاق، ولم يكن مثيراً للمشكلات، وكان يهوى ألعاب الفيديو.

وأشار إلى أنه حاول التواصل معه في عام 2007، إلا أنه لم ينجح في ذلك؛ "لأن صديقة ديفيد ديباب أغلقت الهاتف في وجهي عندما كنت أحاول الاطمئنان عليه".

ونوهت الصحيفة إلى أن ديفيد ديباب كان معروفًا باعتباره ناشطًا مؤيداً للعُري، وسبق له الاعتصام عاريًا، خلال الاحتجاجات المناهضة للقوانين المحلية التي تطلب من الناس ارتداء ملابسهم في الأماكن العامة.

وأشارت إلى أن صوراً نشرتها صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" كشفت أن "ديفيد ديباب" كان يتجول عارياً خارج قاعة زفاف صديقه، الناشط الشاذ جيبسي تاوب، في عام 2013، خلال زواجه من رجل آخر.

وقالت نفس الصحيفة، في تقرير نشرته عام 2013، إن ديفيد ديباب كان أحد المشككين في هجمات 11 سبتمبر عام 2001، واعتبرها صناعة داخلية أمريكية.

وفي نفس السياق، أشارت "The Tribune-Democrat" إلى أن ديباب نشر مزاعم مضللة عن لقاحات فيروس كورونا، وارتداء الأقنعة الطبية، وشكك فيما إذا كان تغير المناخ أمراً حقيقياً، ونشر رسماً ساخراً لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وهي تأكل لحم البشر.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "لا يبدو أن هناك تعليقات كتبها ديفيد ديباب تتعلق بنانسي بيلوسي، ولكنه في نفس الوقت كان ينشر آراء تدافع عن ترامب، والمطرب كانيه ويست، الذي أدلى مؤخراً بتصريحات معادية للسامية".