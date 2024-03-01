العالم
كوريا الجنوبية تدعو إلى دعم "جهود التوحيد"
دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول المجتمع الدولي إلى دعم "جهود التوحيد"، بعد أن أعلنت بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا العام أن سيول هي "عدوها الرئيسي".
وشهدت العلاقات بين الكوريتين وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، حالة من الجمود مع قيام بيونغ يانغ بتسريع برامجها لتطوير الأسلحة، وتكثيف سيول تعاونها العسكري مع واشنطن وطوكيو.
وأكد يون على أن تحسين العلاقات مع طوكيو يساعد في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة لكوريا الشمالية.
وأجرت كوريا الشمالية هذا العام تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها، ما دفع كوريا الجنوبية إلى إجراء تدريبات مضادة وأوامر إخلاء في جزيرتين.
كما أعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا أن كوريا الجنوبية "عدوها الرئيسي"، وهددت بالحرب إذا تعدى الجنوب ولو أقل من ميلليمتر واحد في أراضيها.