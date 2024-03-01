كوريا الجنوبية تدعو إلى دعم "جهود التوحيد"

دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول المجتمع الدولي إلى دعم "جهود التوحيد"، بعد أن أعلنت بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا العام أن سيول هي "عدوها الرئيسي".

وشهدت العلاقات بين الكوريتين وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، حالة من الجمود مع قيام بيونغ يانغ بتسريع برامجها لتطوير الأسلحة، وتكثيف سيول تعاونها العسكري مع واشنطن وطوكيو.