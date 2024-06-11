بلينكن لنتنياهو: مقترح بايدن يمهد لـ "تكامل أكبر" مع دول المنطقة

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في إطار جولة جديدة للدفع قدماً بمقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 31 مايو/ أيار مقترح هدنة، في حين تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرار أمريكي يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وحصل النص الذي يرحب باقتراح الهدنة الذي أعلنه بايدن ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط" على 14 صوتاً وامتنعت روسيا عن التصويت.

وشدّد وزير الخارجية الأمريكي على أن "المقترح المطروح على الطاولة يمهد الطريق أمام هدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل" مع لبنان وأمام "تكامل أكبر" بين إسرائيل "ودول المنطقة"، وفق الخارجية الأمريكية.

وحظي نتانياهو بجرعة دعم في إسرائيل إثر "تحرير" الجيش 4 رهائن السبت في مهمة خلفت قتلى ودماراً في مخيم النصيرات.

لكن بعد يوم واحد من العملية، تلقى نتانياهو أول ضربة سياسية كبيرة له منذ بدء النزاع عندما استقال الوزير بيني غانتس وحزبه من الحكومة.

وانتقد غانتس، القائد السابق للجيش، نتانياهو خصوصاً لعدم وضعه خطوطاً عريضة لخطة ما بعد الحرب في غزة، وقال إن رئيس الوزراء "يمنعنا" من تحقيق "نصر حقيقي".

وقال مسؤول أمرdكي كبير إنه يُتوقع أيضاً أن يلتقي بلينكن بغانتس خلال زيارته.