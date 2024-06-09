الأوروبيون يختتمون اليوم "ماراثون" الانتخابات البرلمانية

يختتم الناخبون في دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، انتخابات البرلمان التي استمرت أربعة أيام، وتدخل القوتان الأبرز ألمانيا وفرنسا اليوم السباق الانتخابي.

وستحدد الانتخابات كيفية مواجهة الاتحاد الأوروبي التحديات المقبلة، بما في ذلك التعاطي مع روسيا، والمنافسة الصناعية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة، وتغير المناخ، والهجرة وغيرها.

وبدأت الانتخابات، يوم الخميس في هولندا، وفي دول أخرى يومي الجمعة والسبت، لكن الجزء الأكبر من الأصوات في الاتحاد الأوروبي سيتم الإدلاء به، اليوم الأحد، حيث تفتح فرنسا وألمانيا وبولندا وإسبانيا مراكز التصويت، بينما تجري إيطاليا يوما ثانيا من التصويت.

وتمثل ألمانيا القوة الأبرز في البرلمان الأوروبي بـ 96 مقعدا تليها فرنسا بـ 81 مقعدا.

وقال البرلمان الأوروبي إنه سيصدر استطلاعا للرأي على مستوى الاتحاد الأوروبي في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت غرينيتش، ثم أول نتيجة مؤقتة الساعة التاسعة ليلا بتوقيت غرينيتش، عندما يتم الإدلاء بالتصويت النهائي للاتحاد الأوروبي في إيطاليا.