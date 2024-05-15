"يسير وفق الخطة".. بوتين يعلق على تقدم قواته في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية تطور مواقعها يوميًا على طول جبهة القتال في أوكرانيا وعلى كل الاتجاهات، مؤكدًا أن التقدم يسير وفق الخطة.

ودفعت روسيا القوات الأوكرانية إلى التراجع في عدة مواقع على طول الجبهة في الأشهر القليلة الماضية، رغم تلقيها مساعدات بمئات المليارات من الدولارات من الولايات المتحدة وحلفائها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بوتين قوله إن أعمال الجيش "تسير وفقًا للخطة" التي أقرتها هيئة الأركان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوتين في الكرملين مع وزير الدفاع الجديد، أندريه بيلوسوف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، وعدد من أبرز الجنرالات.