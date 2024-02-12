رئيس أفريقيا الوسطى يزور روسيا لـ"تحفيز العلاقات"
أفاد السفير الروسي في بانغي، ألكسندر بيكانتوف، اليوم الإثنين، بأن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أركانج تواديرا، سيزور روسيا خلال أيام، بغرض "تحفيز العلاقات" وسيلتقي عددًا من المسؤولين الروس.
وبحسب تصريح للسفير الروسي لوكالة "ريا نوفستي"، فإن الزيارة ستتم في الفترة من الـ14 إلى الـ16 من شباط/فبراير الجاري، إذ سيشارك تواديرا في منتدى "روسيا الموحدة" المناهض للاستعمار، وسيناقش خلال إقامته عددًا من القضايا الثنائية والدولية.
وأوضح بيكانتوف، أنه "من المتوقّع عقد اجتماع عمل مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف"، خلال زيارة تواديرا إلى روسيا.
وأضاف السفير: "نتوقّع إمكانية مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الثنائية والدولية الحالية، مع التركيز على زيادة تحفيز العلاقات بين روسيا وأفريقيا الوسطى، ومنحها ديناميكية ونطاقًا أكبر، والأخذ في الاعتبار الفرص الواسعة المتاحة لذلك".
ويعدّ النظام الحاكم في هذه الجمهورية الأفريقية أحد أكثر الأنظمة دعمًا لروسيا في القارة السمراء، وقد عملت روسيا عبر شركاتها الأمنية، "فاغنر" مِثالًا، على دعم أركان هذا النظام، وتمكينه في حربه ضد الجماعات المسلحة المنتشرة في البلاد.