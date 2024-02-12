رئيس أفريقيا الوسطى يزور روسيا لـ"تحفيز العلاقات"

أفاد السفير الروسي في بانغي، ألكسندر بيكانتوف، اليوم الإثنين، بأن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أركانج تواديرا، سيزور روسيا خلال أيام، بغرض "تحفيز العلاقات" وسيلتقي عددًا من المسؤولين الروس.

وبحسب تصريح للسفير الروسي لوكالة "ريا نوفستي"، فإن الزيارة ستتم في الفترة من الـ14 إلى الـ16 من شباط/فبراير الجاري، إذ سيشارك تواديرا في منتدى "روسيا الموحدة" المناهض للاستعمار، وسيناقش خلال إقامته عددًا من القضايا الثنائية والدولية.