الملك تشارلز يبدأ زيارة لكينيا على خلفية تاريخ استعماري "مؤلم"

يبدأ تشارلز ملك بريطانيا اليوم الثلاثاء زيارة رسمية لكينيا تستمر أربعة أيام هي الأولى التي يقوم بها إلى مستعمرة سابقة، ويعتزم خلالها الاعتراف "بالجوانب المؤلمة" لتاريخ مشترك شهد حكمًا استعماريًّا استمر لِما يقرب من سبعة عقود.

ووصل الملك تشارلز ومعه الملكة كاميلا إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا خلال الليل، وسيستقبله الرئيس الكيني وليام روتو في العاصمة نيروبي صباح اليوم الثلاثاء.

ويقول قصر بكنجهام، إن الزيارة تشكل انعكاسًا للتعاون الوثيق بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية وتغير المناخ والقضايا الأمنية.