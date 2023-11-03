مقتل 14 جنديا بهجوم على قافلة أمنية باكستانية

قال جناح العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن هجوما على القوات العسكرية في منطقة جوادر جنوب البلاد أدى إلى مقتل 14 شخصا.

وأشار البيان إلى أن مركبتين تقلان عسكريين تعرضتا إلى "كمين من قبل إرهابيين"، فيما أظهرت صور، اطلعت عليها فرانس برس، جثثا متفحمّة ملقاة على الطريق.

ووقع الهجوم قرب بلدة باسني في بلشوستان التي شهدت تمرّدا منذ عقود شنّته مجموعات عرقية مسلحة من البلوش تقاتل الحكومة، متهمة إياها بالاستئثار بموارد الإقليم من الغاز والمعادن.

وأسفر انفجار، وقع في وقت سابق الجمعة، واستهدف مركبة للشرطة شمال غرب باكستان، عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 21 شخصا بجروح، بحسب مسؤولين.