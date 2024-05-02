صاروخ روسي يتسبب بحريق ضخم في ميناء أوديسا الأوكراني (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن حريقًا ضخمًا اندلع في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بعد هجوم صاروخي روسي.

وأفاد حاكم المنطقة أوليه كيبر، بأن صاروخًا باليستيًا روسيًا استهدف الميناء، ليوقع 13 مصابًا على الأقل واشتعال حريق كبير.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على تطبيق تيليغرام ألسنة اللهب في موقع الهجوم، وسحبا كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء.