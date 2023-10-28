استدعاء إيفانكا ترامب للإدلاء بشهادتها في قضية احتيال ضد والدها

استدعى القاضي الذي يترأس محاكمة دونالد ترامب، في قضية احتيال مدنية ضده في نيويورك، إيفانكا ابنة الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمعة؛ للإدلاء بشهادتها في القضية.

وكان اسم إيفانكا ترامب، البالغة 41 عاما، قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها مدعي عام نيويورك ضد ترامب وأولاده، لكن تم إسقاط التهم عنها لاحقا.

وتتهم الدعوى ترامب مع نجليه دون جونيور وإريك بتضخيم قيمة العقارات التابعة لمنظمة ترامب على مدى سنوات؛ للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.

ورفض القاضي آرثر إنغورون محاولة محامي ترامب إلغاء أمر استدعاء إيفانكا، الذي أصدرته المدعية العامة ليتيسيا جيمس، لكنه أمهلها حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر لاستئناف القرار.

وتخلّت إيفانكا عن وظائفها في "منظمة ترامب"، في كانون الثاني/يناير 2017، عندما أصبح والدها رئيساً، وتولت مع زوجها جاريد كوشنر مناصب في إدارته.

ومن المتوقع أن يدلي ترامب، البالغ 77 عاما، وأبناؤه بشهاداتهم في مرحلة ما خلال المحاكمة التي تعقد في مانهاتن.

ولا يواجه الرئيس السابق خطر دخول السجن في هذه القضية، لكن جيمس تسعى لتغريمه 250 مليون دولار وإقالته مع أبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة العقارية.

وندد ترامب بالمحاكمة ووصفها بأنها حملة مطاردة ديموقراطية تهدف إلى عرقلة ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، خصوصا أنه الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.