روسيا تقصف موقعا ومستودعا للذخيرة الأوكرانية في خاركيف
قصفت القوات الروسية، الأحد، مستودعًا للذخيرة وموقعًا لجنود أوكرانيين، في منطقة نوفايا بافاريا بمقاطعة خاركيف، وفقًا لمنسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف.
وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك الروسية": "بالأمس في الساعة العاشرة مساء، تعرَّضت منطقة بافاريا في خاركوف للقصف، وأفادت التقارير بأن النيران اشتعلت وانفجرت لأكثر من ساعتين في مستودع".
وتابع: "بناءً على حقيقة أن الكثير من سيارات الإسعاف طوَّقت أحياء عدة حتى الآن، تم استهداف قوات الدفاع الجوي الأوكراني".
وأوضح أنه تم تسجيل هجمات في بالاكليا في مقاطعة خاركوف، وهي مدينة تقع على خط الدفاع الثاني في اتجاه إيزيوم، والذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لتناوب الأفراد.
وأشار إلى أنه كان هناك أيضًا وصول للضربات الصاروخية إلى تشوغويف، حيث يوجد تقاطع كبير للسكك الحديدية تعمل كنقطة إعادة شحن.
وفي السياق ذاته، قُتل شخصان في قصف صاروخي روسي على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، بينما أصيب ستة أشخاص على الأقل بجروح في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون محليون الأحد.
إلى ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الجيش الروسي أطلق 24 مسيّرة إيرانية الصنع، ليلة الأحد، مؤكدة أنها أسقطت 23 منها.