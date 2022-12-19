"ضيفي التالي" على نتفليكس.. زيلينسكي وديفيد ليترمان في حوار رتيب بكييف

يطرح ليترمان أسئلة مكررة عن كيفية الصمود في وجه الروس، وعن أحوال البلد في ظل الحرب، دون أن ينسى، بين الحين والآخر، إبداء الإعجاب بشخصية الرئيس في تكرار للموقف الغربي، فبدا وكأنه دبلوماسي أمريكي تكبد عناء السفر إلى كييف لإظهار الدعم السياسي وترديد عبارات المديح، لا لطرح أسئلة إشكالية تستفز الضيف وتحثه على قول ما لا ينبغي قوله.

يسير الحوار على مدى أكثر من نصف ساعة ضمن قالب أقرب إلى المجاملة منه إلى مقابلة صحفية، وحتى اللمسات الكوميدية التي حاول ليبرمان وزيلنسكي إضفاءها على المحادثة جاءت "نافرة وغير موفقة"، فالبلد يعيش حالة حرب تتناقض مع أي نوع من الفكاهة، خاصة أن الحوار جرى في محطة مترو تحت الأرض تحسبًا لأي هجمات.

لم ينطق زيلينسكي بأي جملة لافتة أو فكرة إشكالية، بل اكتفى بمهاجمة الروس، كما هو دأبه، وانتقد بوتين وسياسات موسكو، وتعهد بالدفاع عن بلده، وهي طروحات تتكرر في خطب وتصريحات زيلينسكي منذ بدء الحرب في فبراير الماضي وحتى لحظة إجراء الحوار مع ليترمان والذي جرى، وفقًا لما ورد في البرنامج، في أكتوبر الفائت.