إعلام إسرائيلي: غانتس يتقدم على نتنياهو في الاستطلاعات

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، تقدم حزب "معسكر الدولة"، بقيادة بيني غانتس، مقعدين عن الاستطلاع السابق؛ إذ حصد 27 مقعدًا في الكنيست، فيما تراجع حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو إلى 20 مقعدًا.

وأجرى الاستطلاع مركز أبحاث "لازار"، بالتعاون مع مجموعة من المشاركين عبر الإنترنت، على خلفية التصعيد في الشمال وإعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل أربعة من الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأكد الاستطلاع أن حزب "ميرتس" لم يتجاوز نسبة الحسم، ويرجع هذا إلى تقدم حزب "العمل" بقيادة يائير جولان، وحصوله على 6 مقاعد في الكنيست.

فيما ضعف الائتلاف الحكومي هذا الأسبوع من حيث المقاعد وتراجع إلى 51 مقعدًا فقط، بينما تقدمت المعارضة الإسرائيلية (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة - الحركة العربية للتغيير) بمقعدين لتصل إلى 59 مقعدًا داخل الكنيست.

وبالتزامن مع تقدم "معسكر الدولة" وضعف "الليكود"، اتسعت الفجوة في اختيار مَن الأنسب لرئاسة الوزراء، بين بيني غانتس، وبنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، من 4% إلى 8%، حيث أيد 42% من المستطلعين تعيين "غانتس" رئيسًا للوزراء، مقابل 34% صوتوا لصالح "نتنياهو".