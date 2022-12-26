أول زيارة منذ بدء الحرب.. وفد حكومي إثيوبي يتوجه إلى تيغراي

قالت هيئة الاتصالات الحكومية الإثيوبية، اليوم الاثنين، إن وفدًا من الحكومة الاتحادية توجه إلى إقليم تيغراي بشمال البلاد للإشراف على تنفيذ اتفاق السلام المبرم الشهر الماضي.

وقالت الحكومة في بيان إن هذا هو أول وفد اتحادي رفيع المستوى يسافر إلى تيغراي منذ عامين.

ويترأس الوفد رئيس مجلس النواب الإثيوبي تاجيسي تشافو.

وقال البيان "هذه البادرة دليل على أن اتفاق السلام يسير على الطريق الصحيح ويحرز تقدّمًا".