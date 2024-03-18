قطع التعاون بين النيجر وأمريكا.. هل فقد الغرب القيادة في الساحل الأفريقي؟

أثار قرار النيجر، إنهاء التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، تقديرات بشأن حضور الغرب في الساحل الأفريقي، الذي يتقهقر أمام تقدم روسيا.

وعلى إثر ذلك، تبقى ألمانيا البلد الأوروبي والغربي النادر الذي له قوات على الأرض في الساحل الأفريقي، حيث تملك برلين مئات الجنود الذين ينشطون في مجال مكافحة الجماعات المسلحة.

وأتاح اتفاق التعاون الذي ألغته النيجر، وتم توقيعه عام 2012، للولايات المتحدة، نشر 1100 جندي في نيامي، وإقامة قاعدة عسكرية فيها طائرات مسيرة، وهي واحدة من أكبر قواعد الولايات المتحدة في القارة.