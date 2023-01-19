البرلمان الألماني: داعش ارتكب "إبادة جماعية" بحق الإيزيديين في العراق

أقر النواب الألمان، اليوم الخميس، مذكرة تصنّف ما ارتكبه تنظيم داعش في حق الأقلية الإيزيدية في العراق عام 2014 على أنه "إبادة جماعية".

وقد أيّد كل النواب الحاضرين النص الذي عرضه الائتلاف الحاكم والمعارضة المحافظة، ويعتبر أن ما حصل حينها "إبادة" ذهب ضحيتها "أكثر من خمسة آلاف" فرد من هذه الأقلية.

وقتل التنظيم المتطرف الآلاف من الإيزيديين إلى جانب استرقاق سبعة آلاف امرأة وفتاة منهم، وتشريد معظم أفراد الأقلية التي يبلغ قوامها 550 ألف نسمة من موطن أجدادهم في شمال العراق.