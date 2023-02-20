صواريخ بيونغ يانغ.. غوتيريش يدعو للكف عن "الاستفزاز" وكوريا الجنوبية تفرض عقوبات

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان الأحد إن "الأمين العام يدين بشدة إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صاروخا بالستيا آخر من مدى عابر للقارات"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وأضاف أن غوتيريش كرر دعوة بيونغ يانغ إلى "الكف فورا عن أي أعمال استفزازية أخرى".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الإثنين إن سول فرضت عقوبات جديدة على أربعة أفراد وخمسة كيانات لهم صلة ببرامج الأسلحة الكورية الشمالية في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في الآونة الأخيرة.