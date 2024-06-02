اعتقال موظف بمنظمة أمريكية متهم بالتحريض على التمرد في أفريقيا الوسطى

اعتقل مسؤولو ادعاء بجمهورية أفريقيا الوسطى، موظفا أوروبيا تابعا لمنظمة غير حكومية، مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، للاشتباه في أنه يمثل تهديدا لأمن الدولة، ويسعى إلى التحريض على تمرد قوات الأمن في البلاد.

وعرض التلفزيون الرسمي بيانا يوم الجمعة نقل عن المدعي العام في العاصمة بانغي قوله إن السلطات اعتقلت مارتن جوزيف فيجيرا الذي يحمل الجنسيتين البرتغالية والبلجيكية في 25 مايو أيار بعد فتح تحقيق، وفق ما نقلت "رويترز".