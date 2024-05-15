بعد "ضربته الجمركية" للصين.. بايدن يتوقع ردا بالمثل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن من المرجح أن تفرض الصين رسوما جمركية ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن اليوم الثلاثاء، لكنه استبعد أن تؤدي تلك الخطوة إلى صراع دولي.

وقال بايدن لموقع ياهو نيوز في مقابلة "لا أعتقد أن ما سيفعلونه سيؤدي إلى أي صراع دولي أو أي شيء من هذا القبيل. لكني أعتقد أن من المرجح أن يبحثوا عن طريقة لزيادة الرسوم الجمركية، ربما على منتجات ليست ذات صلة".

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، مستهدفة قطاعات إستراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.

وأوضح البيت الأبيض، أنه من المقرر أن تزيد نسبة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية أربع مرات لتصل إلى 100 بالمئة هذا العام، فيما سترفع نسبة الرسوم على أشباه الموصلات من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة بحلول العام 2025.

وسارعت الصين إلى التحذير من أن الرسوم الجديدة "ستؤثر بشدة" على العلاقات الثنائية.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن الرسوم الجديدة "ستؤثر بشدّة على أجواء التعاون الثنائي"، داعية واشنطن إلى "تصحيح تصرفاتها الخاطئة على الفور وإلغاء الإجراءات الجمركية الإضافية ضد الصين".