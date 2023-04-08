إطلاق صواريخ من سوريا تجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط صواريخ مصدرها سوريا في منطقة الجولان، وذلك بعد يومين فقط من قصف صاروخي استهدف الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب له عبر موقع "تويتر"، إن "التقرير الأولي يظهر تفعيل التنبيه في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية في المناطق المفتوحة بالقرب من الجولان".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن التفاصيل حول تفعيل صافرات الإنذار قيد المراجعة لديه.