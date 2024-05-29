إسرائيل.. تزوير تقارير بأمراض نفسية وعقلية للتهرب من الجيش

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شبكة تصدر تقارير كاذبة حول الحالة العقلية لآلاف المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط، مقابل كسب المال حتى خلال فترة الحرب.

وبينت الصحيفة أن عدداً من المحامين والأطباء النفسيين، متورطون في عملية الفساد تلك.

وقال قائد أحد التشكيلات العسكرية في الجيش الإسرائيلي وفقًا للصحيفة، إنه ليس لدى الجيش ما يكفي من المفتشين للتحقق من كل توصية صادرة لإعفاء المكلف.