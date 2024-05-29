إسرائيل.. تزوير تقارير بأمراض نفسية وعقلية للتهرب من الجيش
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شبكة تصدر تقارير كاذبة حول الحالة العقلية لآلاف المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط، مقابل كسب المال حتى خلال فترة الحرب.
وبينت الصحيفة أن عدداً من المحامين والأطباء النفسيين، متورطون في عملية الفساد تلك.
وقال قائد أحد التشكيلات العسكرية في الجيش الإسرائيلي وفقًا للصحيفة، إنه ليس لدى الجيش ما يكفي من المفتشين للتحقق من كل توصية صادرة لإعفاء المكلف.
وشدد القائد على أنه سيعمل جاهدًا حتى يتم سحب تراخيص أولئك من لجان الأخلاقيات المهنية، وأكد أنه "سيقاتلهم بشراسة".
يذكر أن مصادر عسكرية في تل أبيب كشفت، أن 145 جنديًّا إسرائيليًّا أصيبوا في غضون أقل من أسبوعين في الحرب على غزة، وأن عدد الجرحى الكلي بلغ 3604 جنود منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (1801 منهم أصيبوا بعد اجتياح قطاع غزة) عدا عن الإصابات النفسية.
ووفق التقارير الإسرائيلية، فإن "عدد القتلى من الجنود بلغ 636 جنديًّا وضابطًا (284 منهم بعد الاجتياح البري)".