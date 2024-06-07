أمل كلوني مُهددة بالسجن بسبب قضية جرائم حرب غزة

أبدى الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني مخاوفه من أن زوجته أمل كلوني أصبحت مهددة بالسجن بسبب دورها في القضية، التي نظرت بها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.

ولعبت أمل كلوني دورًا مهمًا في دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة نتنياهو وغالانت وقادة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة في إسرائيل وغزة.

لكن دور أمل كلوني قد يُعرضها للسجن في الولايات المتحدة، خاصة بعد أن وقّع الرئيس بايدن، أخيرًا، على تشريع يسمح بفرض عقوبات على قضاة المحكمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست".