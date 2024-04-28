روسيا تعلن استهداف فندق يؤوي "مرتزقة" جنوبي أوكرانيا (صور)
أعلنت روسيا اليوم الأحد، استهداف فندق يؤوي "مرتزقة" في مدينة ميكولاييف جنوبي أوكرانيا، إضافة إلى استهداف مصنع لبناء السفن.
وأسفر الهجوم الروسي عن إلحاق أضرار جسيمة بالفندق، بحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية.
وقال فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولاييف في تدوينة على "تلغرام"، إن هجومًا روسيًّا بطائرة مسيرة ألحق أضرارًا جسيمة بفندق في مدينة ميكولاييف، موضحًا أن الطائرة من طراز شاهد-131/136".
وأضاف "نتيجة لذلك تعرَّض مبنى في الفندق لأضرار جسيمة واندلع حريق تم إخماده سريعًا.. دون سقوط قتلى أو مصابين".
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الفندق يستضيف مرتزقة يتحدثون الإنجليزية، يقاتلون في أوكرانيا.
وقال كيم وخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن "الهجوم الروسي تسبب أيضًا في تحطيم نوافذ في فندق قريب، وإن البنية التحتية للتدفئة تضررت".