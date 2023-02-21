هل الإدانة العلنية لروسيا تحولٌ في سياسة إسرائيل إزاء الحرب الأوكرانية؟

بعد ساعات من نهاية الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، أمس الإثنين، عقد نائبان إسرائيليان، أحدهما من الائتلاف والثاني من المعارضة، اجتماعًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفاد الإعلام العبري اليوم الثلاثاء.

النائبان الإسرائيليان اللذان ترأسا وفدًا إسرائيليًا رفيعًا زار أوكرانيا بالتزامن مع زيارة بايدن، هما يولي أدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست، وممثل حزب "الليكود" الحاكم، وزئيف إلكين، من قائمة "المعسكر الرسمي" المعارضة.

وينحدر كل من أدلشتاين وإلكين من أصول أوكرانية، وبينما تعد مدينة "تشيرنيفتسي" غربي أوكرانيا مسقط رأس الأول، تعد مدينة "خاركيف" مسقط رأس الثاني، ويترأس الاثنان ما تسمى "رابطة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية الأوكرانية".