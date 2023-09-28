انفجار قوي قرب مطار طشقند بأوزبكستان

وقع انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان ليل الأربعاء-الخميس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، في حين تحدّثت السلطات عن "حريق" أسفر عن جرحى لم تحدّد عددهم في الحال.

ونقل موقع "نوفا 24" الإخباري عن شهود عيان قولهم إنّ الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحّة أنّ حريقاً اندلع في المخزن وتسبّب بوقوع جرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الوزارة في منشور على تطبيق تلغرام إنّه "حتى الآن، ليس هناك إصابات خطرة بين الجرحى. في الوقت الراهن، يقدّم الأطباء لهم كلّ المساعدة الطبية اللازمة".

كما أعلنت أنّ فرق إسعاف أخرى تقدّم الرعاية الصحّية الطارئة لعدد من المصابين في مكان الحريق وفي المباني السكنية القريبة منه، من أن تذكر عدد هؤلاء الجرحى.

وأوزبكستان هي الأكبر من حيث عدد السكان بين سائر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى.

وعلى غرار سائر جمهوريات الاتّحاد السوفييتي السابق، غالباً ما تشهد أوزبكستان حرائق ناجمة عن تقادم المعدّات والأجهزة أو عن عدم الامتثال لمعايير السلامة، لكنّ حوادث بهذه الضخامة تظلّ نادرة.