في الذكرى الأولى للزلزال.. اتهامات التقصير تلاحق الدولة التركية

تحيي تركيا الثلاثاء ذكرى زلزال 6 شباط/ فبراير 2023، وهو أسوأ كارثة في تاريخها الحديث، وخلّف أكثر من 53 ألف قتيل في جنوب شرقي البلاد.

وأدّت الهزة الأرضية العنيفة خلال خمس وستين ثانية إلى مقتل 53537 شخصًا بحسب أحدث حصيلة نشرتها السلطات الجمعة، طمروا تحت أكوام من الأسمنت بعدما انهارت عليهم المباني حيث يقطنون متحولة إلى أنقاض.

إلى ذلك سُجّل مقتل 6 آلاف شخص في سوريا المجاورة ما رفع حصيلة الكارثة في البلدين إلى حوالي 60 ألف قتيل، لتصبح من بين أكثر 10 كوارث حصدًا للأرواح خلال المئة عام الماضية. ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"كارثة القرن".

وطالت آثار الزلزال إحدى عشرة مقاطعة من الأفقر في تركيا ملحقةً أضرارًا بـ 14 مليون تركي، ما زال عدد كبير منهم في حالة صدمة.

وقالت كاغلا ديميريل (31 عامًا) التي تقطن مخيّما مكوّنا من حاويات في أنطاكيا لإيواء مَن دُمّرت منازلهم "لقد مر عام وذكرى الزلزال لا تفارقنا".

ودُمرت أنطاكيا القديمة الواقعة في محافظة هاتاي المتاخمة لسوريا بنسبة 90 بالمئة.

وأضافت ديميريل "فقدت الحياة أهميتها. لم يعد لدي عائلة لأزورها، ولا أبواب أطرقها، ولا مكان جميلا للعيش، ولا أي شيء".

وفي المجموع انهار أكثر من 100 ألف مبنى جراء الزلزال، وتضرر 2,3 مليون مبنى آخر، ويعيش 700 ألف شخص في حاويات.

"هل يسمعنا أحد؟"

وقال قادر ينيسلي، وهو متقاعد يبلغ 70 عامًا يقطن في كهرمان مرعش على بعد 50 كيلومترًا من مركز الزلزال "عندما أدخل إلى منزلي، أرتعد. لقد نجونا، لكننا نكافح من أجل الصمود".

ولم يفارق الشعور بإهمال الدولة أقارب الضحايا، حيث دان هؤلاء تأخّر وصول فرق الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الكارثة بعد ثلاثة أيام مع معدات لرفع الأنقاض.

وفجر الثلاثاء، في الذكرى السنوية، عند الساعة 04,17 لحظة وقوع الزلزال الذي حصد أرواح أشخاص كانوا نائمين، يعتزم ناجون في هاتاي في إطار تحرك سُمي "منصة 6 شباط/ فبراير" التجمع للصراخ معًا كما فعلوا في تلك الليلة قائلين "هل يسمعنا أحد؟".