إيران تكشف حقيقة تعليق تعاونها الشامل مع روسيا
قال سفير إيران لدى روسيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تعلّق اتفاق التعاون الشامل الجديد مع موسكو، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية الرسمية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله، إن الاتفاق بين موسكو وطهران بشأن التعاون الشامل تم تعليقه مؤقتا بسبب "مشاكل لدى الشركاء الإيرانيين"، وفق "رويترز".
وقال زامير كابولوف مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية إن "اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت".
وأرجع المسؤول الروسي سبب ذلك القرار، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
ووطدت روسيا وإيران العلاقات في السنوات القليلة الماضية، وعارضتا ما تعتبرانها سياسة خارجية أميركية مضرة، في مسعى لإقامة ما تصفانه بنظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة.
وأُعلن العمل على اتفاق مهم جديد بين موسكو وطهران في سبتمبر/أيلول 2022 خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني في ذلك الوقت الراحل إبراهيم رئيسي.
ولقي "رئيسي" حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية في مايو/أيار الماضي، وكان ينظر إلى الرئيس المحافظ على أنه خليفة محتمل للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.