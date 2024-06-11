إيران تكشف حقيقة تعليق تعاونها الشامل مع روسيا

قال سفير إيران لدى روسيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تعلّق اتفاق التعاون الشامل الجديد مع موسكو، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله، إن الاتفاق بين موسكو وطهران بشأن التعاون الشامل تم تعليقه مؤقتا بسبب "مشاكل لدى الشركاء الإيرانيين"، وفق "رويترز".

وقال زامير كابولوف مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية إن "اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت".