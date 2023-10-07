بعد احتجاجات.. فنزويلا تعسكر المدارس لإجبار المعلمين على التدريس
تُنذر العودة إلى المدارس في فنزويلا، بتفاقم الأزمة التعليمية المزمنة، في البلاد، حيث قام نظام الرئيس مادورو تشافيستا بعسكرة الوحدات التعليمية للسيطرة على المعلمين وإجبارهم على تدريس الفصول الدراسية قسرًا، بعد احتجاجات ومطالبات بزيادة الرواتب، وفق ما أوردته صحيفة "ABC" الإسبانية.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة الرابطة المدنية لتدريب قادة النقابات، جريسيلدا سانشيز، قولها إن "ما لا يقل عن 70% من المدارس في جميع أنحاء فنزويلا قد استولى عليها الجيش والشرطة في بداية العام الدراسي 2023-2024".
وأفادت بأن "المعلمين يتقاضون ما بين 5 و30 دولارًا شهريًا، وهو ما لا يكفي حتى لدفع تكاليف التنقل للذهاب إلى أماكن عملهم، ناهيك عن سلة الغذاء العائلية التي تزيد قيمتها على 500 دولار"، مشيرة إلى أن "أكثر ما أثار غضب المعلمين هو أن وزيرة التعليم، يليتزا سانتايلا، استشهدت بالثورة البوليفارية الجارية، وطلبت من العمال الصبر، وأن يكون لديهم إيمان وأمل بشأن مطالب رواتبهم، بينما تقود الحكومة حملة قوية من القمع".
من جانبها، قالت رئيسة نقابة المعلمين الفنزويلية في فارجاس، روزا ليون، إن "احتجاجات المعلمين ستستمر في الشوارع، طالما لم تستجب الدولة للمطالب المختلفة"، موضحة أنهم "سلّموا كتابًا لنائب وزير التربية والتعليم لمراعاة متطلبات المعلمين ومناقشة التعاقد الجماعي، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن"، مستنكرة في الوقت ذاته "رد حكومة مادورو على مطالبهم بوضع قوات الأمن في المدارس للسيطرة على المعلمين وإجبارهم على ترك احتجاجهم مرة أخرى".
المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية