لماذا خسر مودي الأغلبية في الانتخابات الهندية؟

فاز حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وحلفاؤه، أمس الثلاثاء، في الانتخابات الهندية التي استمرت لأسابيع، في وقت قالت فيه المعارضة، إن الناخبين وجهوا رسالة واضحة لحزبه الهندوسي القومي بعد خسارته الغالبية البرلمانية للمرة الأولى منذ عقد.

وترى وسائل إعلام غربية، أن سبب تراجع أغلبية حزب مودي يعود أن حملته لم تكتسب جاذبية كافية بين ناخبين قلقين من أن الاقتصاد رغم كونه ضمن الأسرع نموا عالميا لا يوزع الفوائد بالتساوي، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

ونقل الموقع عن وكالة "بلومبرغ"، أن حملة الحزب ارتكزت بشدة على الوفاء بالوعود القومية الهندوسية وعلى القوة الشخصية لمودي.

من جهتها قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن نتائج الانتخابات تظهر تراجع بريق "علامة مودي التجارية"، مشيرة إلى أن شعبيته ارتبطت في السابق بقدرته على التسويق وتحويل الأحداث الروتينية إلى مشاهد مثيرة.