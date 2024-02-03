محكمة كندية تقضي بترحيل مسؤول إيراني سابق

أصدرت محكمة الهجرة واللجوء الكندية قراراً نهائياً بترحيل المدير العام السابق لتكنولوجيا المعلومات والدعم في إيران، مجيد إيرانمنش من أراضيها، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لـ "إيران إينترناشنال".

واستنادا للقرار الذي صدر الجمعة، فإن "إيرانمنش لا يستحق أن يكون على الأراضي الكندية، ويمكنه استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية الكندية".

ووصل إيرانمنش إلى كندا في يونيو 2023؛ للدراسة في جامعة فيكتوريا، وهو أول شخص يصدر قرار نهائي بترحيله من بين المسؤولين الإيرانيين العشرة السابقين الذين تم التحقيق في قضية ترحيلهم من كندا.

وفرضت كندا عقوبات منفصلة على المسؤولين والمؤسسات في إيران "المتورطين في قمع الشعب الإيراني، وإرسال الأسلحة إلى روسيا". حسب الموقع.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو في 2022، إن "حكومة بلاده تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات"، موضحا أن "بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف".

يشار إلى أن البرلمان الكندي وافق في 2018، على اقتراح يطلب من الحكومة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، ولم تدرج الحكومة الكندية، الحرس الثوري الإيراني في هذه القائمة حتى الآن، لكنها صنفت فقط فيلق القدس التابع للحرس، منظمة إرهابية.