إصابة 17 شخص بقصف روسي على خاركيف الأوكرانية‎

قال مسؤولون محليون في أوكرانيا إن صاروخين روسيين استهدفا حياً سكنياً في وسط مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة 17 شخصاً وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل.

وتبحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض للعثور على مصابين آخرين محتملين. وتحدث رئيس بلدية المدينة عن وقوع "انفجارين قويين" وقال إن 10 منازل على الأقل تضررت.

وأوضح فولوديمير تيموشكو قائد شرطة إقليم خاركيف لمحطة إذاعية عامة إن صاروخاً استهدف طريقاً والآخر أصاب مبنى سكنياً من 3 طوابق.

وأضاف أن حريقاً اندلع في طابقين بمستشفى مقابل للمبنى لكن تم إخماده.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف على تطبيق تيليغرام إن 17 شخصاً أصيبوا. ونقل 12 منهم إلى المستشفى، من بينهم امرأتان أصيبتا بجروح خطيرة.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف إن الصواريخ سقطت في منطقة سكنية لا يوجد بها أي بنية تحتية عسكرية.