فقدان أثر 200 قاصر دون أولياء أمر من طالبي اللجوء في بريطانيا

أعلن وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك اليوم الثلاثاء، فقدان أثر مئتي قاصر من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة من دون أولياء أمر في الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وقال أمام البرلمان إن 13 منهم دون سن 16 عامًا، وإحداهم فتاة، مضيفا أن معظمهم من الألبان.

وكتبت صحيفة الأوبزرفر الأحد، إن طالبي اللجوء الصغار "خطفتهم" عصابات إجرامية خارج فنادق يقيمون فيها في برايتون جنوب إنكلترا.