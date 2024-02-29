إخلاء بلدات في تكساس مع استمرار الحرائق (فيديو)
أصدرت عدة مناطق في ولاية تكساس الأمريكية أوامر إخلاء مع تواصل 6 حرائق غابات في الولاية الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة، من بينها حريقان لم تتم السيطرة عليهما بالكامل، حسبما أعلنت السلطات، الأربعاء.
وأصبح الحريق "سموكهاوس كريك" في شمال الولاية، والذي قالت خدمة الغابات في تكساس إنه "تم احتواؤه بنسبة 0 %"، ثاني أسوأ حريق في تاريخ الولاية إذ أتى على 200 ألف هكتار من الأراضي.
وأعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، الثلاثاء، حالة الكارثة في 60 مقاطعة، فيما أرغمت الحرائق بالقرب من أماريلو (شمال) السلطات على إغلاق مصنع للأسلحة النووية بشكل مؤقت.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أماريلو، الأربعاء، درجات حرارة باردة "مع رياح ضعيفة"، تأمل السلطات أن تساعدها في إخماد الحرائق. فيما اندلعت الحرائق إثر رياح عاتية ودرجات حرارة دافئة على غير المعتاد، حيث سجلت تكساس 32 حريق غابات تم احتواء 26 منها بالكامل حتى بعد ظهر الأربعاء.
وأصدرت مدينة فريتش، التي انقطعت الكهرباء والمياه عن مساحات كبيرة منها، أوامر إخلاء لجزء كبير من المدينة، في حين قالت سلطات بورغر المجاورة إنها فتحت مركزًا لإيواء النازحين.
وقالت ديدرا توماس المتحدثة باسم إدارة الطوارئ في مقاطعة هاتشينسون في تسجيل فيديو على فيسبوك: "لا أعتقد أن الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في منطقة فريتش سيكونون - على الأرجح - مستعدين لما سيشاهدونه لدى وصولهم المدينة".
وأضافت: "لا تزال هناك منازل تشتعل فيها النيران".
وشهدت مدن في أنحاء الولايات المتحدة وكندا درجات حرارة قياسية، في شهر فبراير هذا الأسبوع، تشبه الصيف. ويعزو خبراء السبب إلى ظاهرة الـ "نينيو" إضافة إلى التغيير المناخي.