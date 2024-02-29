إخلاء بلدات في تكساس مع استمرار الحرائق (فيديو)

أصدرت عدة مناطق في ولاية تكساس الأمريكية أوامر إخلاء مع تواصل 6 حرائق غابات في الولاية الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة، من بينها حريقان لم تتم السيطرة عليهما بالكامل، حسبما أعلنت السلطات، الأربعاء.

وأصبح الحريق "سموكهاوس كريك" في شمال الولاية، والذي قالت خدمة الغابات في تكساس إنه "تم احتواؤه بنسبة 0 %"، ثاني أسوأ حريق في تاريخ الولاية إذ أتى على 200 ألف هكتار من الأراضي.