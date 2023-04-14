تهديد بتقسيم جديد.. زعيم صرب البوسنة يلّوح بإعلان الاستقلال

قال زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، اليوم الجمعة، لحليفته صربيا إنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي دولة مستقلة عن بقية البوسنة ما لم يتم حل الخلاف حول قانون الملكية.

وأثارت النزعة القومية الصربية المتشددة لدوديك وموقفه المؤيد لروسيا مخاوف من أن البوسنة قد تقسم مرة أخرى على أسس عرقية بعد مرور أكثر من ربع قرن على انتهاء حربها الطاحنة.

وقال دوديك إنه يفكر بجدية في "اتخاذ قرار بإعلان استقلال وانفصال جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ما لم يتم حل قضية الملكية".

ووفقًا للدستور، يجب على البرلمان الوطني اعتماد قانون ملكية يسري على جميع أنحاء البوسنة، لكن دوديك، رئيس جمهورية الصرب، يقول إن هذا يحرم منطقة الصرب في البوسنة من حقها في أراضيها وأنهارها وغاباتها.