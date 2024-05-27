إيران.. خلافات في معسكر الإصلاحيين بشأن الترشح للانتخابات

كشفت مصادر قيادية في جبهة الإصلاح الإيرانية، التي تضم قرابة 23 حزبًا، الاثنين، عن خلافات قوية ظهرت بين معسكر الإصلاحيين.

ووفق المصادر، ظهرت هذه الخلافات مساء الأحد، بعد إصرار زعيمهم محمد خاتمي على ترشيح القيادي في الجبهة وزعيم حزب "المستقل" محمد رضا عارف.

وقال القيادي علي صوفي، إن "الأحزاب الإصلاحية عقدت اجتماعًا مهمًا من أجل اتخاذ قرار بالوقوف خلف مرشح واحد أو اثنين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يونيو المقبل".

وأضاف صوفي لـ"إرم نيوز": "الخلافات نشبت بعدما أصر خاتمي على ترشيح عارف، وهو الأمر الذي عارضه عدد من قادة الأحزاب المنضوية في جبهة الإصلاح".

وأوضح أنه "كان من المؤمل أن ينظم الرئيس الأسبق حسن روحاني إلى الاجتماع كممثل عن حزب الاعتدال والتنمية لكنه لم يحضر".

وتابع: "فيما تؤكد المعلومات أن هذا الحزب قرر الدفع بعلي لاريجاني كمرشح وحيد له، فيما تتم مناقشة أن يدفع بالمرشح الآخر وهو عبدالناصر همتي (رئيس البنك المركزي في عهد روحاني) كمرشح آخر، إذا لم يوافق لاريجاني على المشاركة في السباق الرئاسي".

وفي وقت سابق، أعلن حزب كوادر البناء أحد الأحزاب الإصلاحية دعمه للمرشح علي لاريجاني وذلك بالتزامن مع تأييد حزب الاعتدال والتنمية بزعامة روحاني هذا المرشح.