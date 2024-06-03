رجل بجوار جدار وضع عليه صور محتجزين إسرائيليين في غزة
رجل بجوار جدار وضع عليه صور محتجزين إسرائيليين في غزةرويترز

إسرائيل تعثر على رفات مفقود بأحداث الـ7 من أكتوبر (صور)

 قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على رفات إسرائيلي مفقود منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في منطقة قرب غزة كان يعيش فيها بعدما كان يُعتقد أنه من بين الرهائن الذين اقتيدوا إلى قطاع غزة خلال الهجوم الذي قاده مسلحون من حركة حماس.

وأكد الجيش الإسرائيلي، وفقًا لرويترز، التعرف على رفات دوليف يهود، قائلًا، إن ذلك تطلَّب تحقيقًا طويلًا في الطب الشرعي.

دوليف يهود
دوليف يهودمتداول في صحف إسرائيلية

وقال إنه قتل على يد حماس خلال الهجوم على تجمع نير عوز، الذي مات العديد من سكانه، بما في ذلك في منازل جرى إضرام النار فيها، أو تم خطفهم.

دوليف يهود
دوليف يهودمواقع التواصل
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