إسرائيل تعثر على رفات مفقود بأحداث الـ7 من أكتوبر (صور)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على رفات إسرائيلي مفقود منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في منطقة قرب غزة كان يعيش فيها بعدما كان يُعتقد أنه من بين الرهائن الذين اقتيدوا إلى قطاع غزة خلال الهجوم الذي قاده مسلحون من حركة حماس.

وأكد الجيش الإسرائيلي، وفقًا لرويترز، التعرف على رفات دوليف يهود، قائلًا، إن ذلك تطلَّب تحقيقًا طويلًا في الطب الشرعي.