بعد أسبوع من الاضطرابات.. كاليدونيا الجديدة تسير على "طريق مدمّر"

حذرت الحكومة المحلية في إقليم كاليدونيا الجديدة الخاضع للسيطرة الفرنسية، اليوم السبت، من أن الإقليم المضطرب يسير "على طريق مدمّر".

وتعيش كاليدونيا الجديدة لليوم السادس على التوالي، اضطرابات، وأعمال شغب، واحتجاجات عنيفة، مناهضة لمشروع تعديل دستوري فرنسي يمس بالقاعدة الانتخابية للإقليم، الذي يتطلع إلى الحكم الذاتي.

وتوفي، اليوم السبت، رجل، خلال محاولة عبوره حاجزا أمنيا مع ابنه، وجرى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التي تنتشر بكثافة، لترتفع حصيلة القتلى إلى 6 منذ، بدء الاضطرابات، يوم 13 مايو الجاري.

ودعت الحكومة المحلية، اليوم، إلى "التهدئة والتعقل"، وأعربت حكومة الأرخبيل الفرنسي، عن أسفها؛ لأن كاليدونيا الجديدة تسير على "طريق مدمر"، وفق ما نقلته صحيفة "الأولى" الفرنسية.

وقال وزير الخدمة المدنية المحلي، فايمو موليافا، "إن الناس يموتون بالفعل، ليس بسبب النزاعات المسلحة، ولكن لأنهم لا يستطيعون الحصول على الرعاية أو الغذاء".

ودعا الوزير إلى "التعقل" بينما تشهد كاليدونيا الجديدة، منذ الاثنين الماضي، أعمال شغب ليلية أدت إلى مقتل ستة أشخاص.